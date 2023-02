Justice : Marodi astreinte à verser 21 millions de francs CFA à la scénariste Kalista

Pour rappel, Kalista Sy avait décidé de claquer la porte de la maison de production Marodi parce qu’elle ne supportait pas que ses scénarios soient modifiés à chaque épisode.

Clairement, leurs relations ne sont plus au beau fixe. Khadidiatou Sy, plus connue sous le nom de Kalista et désormais ancienne collaboratrice de la maison de production Marodi, a écrit ses dernières lignes. C’est devant la justice que cette relation finit par s’effriter avec une condamnation prononcée par le tribunal du commerce. Marodi a été alors contrainte à payer 21 millions de francs CFA à Kalista, informe dans sa parution de ce mardi, Les Échos. Après une plainte déposée par la scénariste, la justice a tranché, condamnant la maison de production très connue notamment avec la célèbre série « Maitresse d’un homme marié » dont les débuts réussis, ont vu la participation remarquée de Khadidiatou Sy.