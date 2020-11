Journées de concertation : Le DG du port dévoile les quatre objectifs majeurs de l’institution portuaire.

La direction du Port autonome de Dakar est en conclave de trois jours avec tous les acteurs portuaires dans le cadre du plan de transformation structurelle du Port autonome de Dakar, c'est-à-dire le plan stratégique 2019-2023.



Cependant, Aboubacar Sadikh Bèye, en ouverture des journées de concertation avec les acteurs portuaires et opérateurs portuaires, a évoqué les quatre objectifs majeurs du port sur lesquels la direction et les différents démembrements et spécialités du port, les armateurs, les transporteurs, consignataires, transitaires, manutentionnaires, … réfléchissent pour permettre au port de devenir plus compétitif, un hub portuaire de la sous-région, mais aussi permettre la fluidité entre les différents démembrements aux fins de résoudre tous les problèmes rencontrés...