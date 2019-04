Journée mondiale du livre et des droits d'auteur : quand la lecture devient une thérapie pour les malades.

Le ministère de la culture ayant compris le rôle thérapeutique que peut avoir le livre sur les enfants malades, en a offert et des livres et de la lecture aux enfants de l'hôpital Albert Royer, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du livre.

Avec pour thème la promotion du livre dans le milieu hospitalier, la directrice de l'hôpital a réceptionné un don de 2.000 livres, 10 tables, 10 chaises et 10 présentoirs de livres offerts par le ministre de la culture.