Journée mondiale de la Tortue : L’histoire jamais racontée de l’une des plus anciennes créatures de l’humanité

En marge de la journée internationale de la tortue qui sera célébrée ce 23 mai, il est lancée une initiative par l'American Tortoise Rescue en 2000, une initiative visant à sensibiliser le public à la situation préoccupante des tortues terrestres et marines. Cette journée est donc l'occasion de promouvoir la conservation de ces reptiles et d'encourager des actions concrètes pour protéger leurs habitats naturels.







Le Reptilarium du Parc géologique de Hann dans la capitale sénégalaise, est un lieu emblématique pour cette cause. Dakaractu a rencontré Fallou Guèye, responsable du site, qui a partagé son expérience sur ces fascinants reptiles. Les tortues, qu'elles soient terrestres ou aquatiques, se caractérisent par leur déplacement lent et leur tronc recouvert d'une carapace osseuse recouverte d'écailles. Il y’a une distinction notable entre les sexes qui réside dans la forme de leur carapace : la carapace du mâle présente une concavité ventrale qui l'empêche de glisser lors de l'accouplement, tandis que celle de la femelle est convexe », a indiqué Fallou.







De plus, le mâle possède une queue plus longue et un cloaque plus proche de son extrémité. La détermination du sexe des tortues est particulièrement difficile chez les jeunes individus. Les femelles, en période de reproduction, peuvent pondre entre 20 et 30 œufs par ponte, et ce, trois fois par an, totalisant ainsi jusqu'à 80 œufs ou plus annuellement. Selon notre interlocuteur , « les accouplements peuvent durer une heure ou plus, et les tortues ont une capacité d'adaptation étonnante : elles se nourrissent une fois par jour mais peuvent rester jusqu'à deux jours sans manger et plus d’un mois sans boire ».







Les tortues jouent un rôle crucial dans l'écosystème, notamment dans les forêts où elles creusent des refuges utilisés par d'autres animaux pour se protéger des intempéries. Les tortues aquatiques se nourrissent de poissons et d'algues, tandis que les tortues terrestres consomment fruits et légumes.





"La tortue et ses effets thérapeutiques"





Cependant, des croyances locales attribuent à la tortue des vertus médicinales, notamment pour guérir l'asthme, bien que ces affirmations manquent de preuves scientifiques. Par ailleurs, certaines pratiques superstitieuses, comme l'utilisation de la queue de la tortue mâle pour accroître la virilité, sont fortement déconseillées par M. Guèye, soulignant que les tortues sont des animaux protégés et que toute atteinte à leur intégrité est sévèrement punie par la loi.





Pour lutter contre la disparition des tortues, l'élevage peut être une solution viable, d’après Fallou Guèye. En fournissant un espace adéquat et des soins appropriés, chacun peut contribuer à la conservation de ces animaux inoffensifs et essentiels à notre écosystème.