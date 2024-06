Tabaski 2024: Me Abdoulaye Wade offre un gros bélier à la grande mosquée Massalikul Jinaan

En fidèle « Magum Murid » comme l’appelle affectueusement le Khalife Général Serigne Mountaga Bachir, l’ancien chef d’Etat, Me Abdoulaye Wade ne déroge pas à la règle en cette veille de l’Aïd Al Kabir. L’ancien président par l’intermédiaire de son chauffeur Diané, a offert un mouton à l’imam de la mosquée mouride Massalikoul Djinane. Pour rappel, lors des années précédentes, Abdoulaye Wade, pour faire ce cadeau annuel à l’imam de Massalikoul Djinane, donnait des directives à Karim Wade qui s’en chargeait, à son nom en tant que président de la République.







Un geste que Wade a perpétué après son départ du pouvoir et à travers lequel sans doute, il tient à exprimer son attachement à la confrérie mouride et sa loyauté envers le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.