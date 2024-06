Rappel à Dieu de Mademba Sock: L'hommage de Mamadou Racine SY, 1er Vice-Président du CNP, Pca IPRES...

Le monde syndical a perdu un des leurs, il s'agit de Mademba Sock, Secrétaire Général de l'Union Nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) et PCA de la Caisse de Sécurité Sociale (CSS). Le PCA de l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), par ailleurs vice-président du Conseil National du Patronat, Mamadou Racine Sy a rendu un vibrant hommage à son ami et frère, "un monument du mouvement syndical sénégalais, Mademba Sock.



"Le rappel à Dieu de Mademba Sock est une grosse perte pour le mouvement syndical et l'ensemble des partenaires sociaux du Sénégal. Mademba Sock était un interlocuteur de qualité qui avait su tisser des liens avec tous les segments de la société sénégalaise", a témoigné son ami et frère, Mamadou Racine SY, dans une note reçue à Dakaractu.



Ainsi, poursuit le vice-président du Patronat, Racine SY, "doté d'une forte personnalité, il a su se faire respecter partout où il s'est agi de défendre les droits des travailleurs au Sénégal, en Afrique et ailleurs dans le monde. Monument du mouvement syndical sénégalais, le Secrétaire Général de l'UNSAS aura joué un rôle significatif à la tête du Sutelec tant au niveau de la Senelec qu'au sein des Institutions de prévoyance sociale comme la Caisse de sécurité sociale et l'IPRES", ajoute-t-il.



Enfin, déclare Racine Sy, "nous saluons la mémoire d'un ami, d'un frère et d'un partenaire et nous prions Dieu notre Créateur de l'accueillir dans son paradis céleste".