Administration pénitentiaire : Cérémonie de passation de service entre le Colonel Abdoulaye Diagne et le nouveau Directeur Général Aliou Ciss

Ce vendredi 14 juin 2024, au camp pénal de Liberté 6, s'est déroulée une cérémonie de passation de service entre le directeur général de l'administration pénitentiaire sortant, le colonel Abdoulaye Diagne et le directeur général de l'administration pénitentiaire entrant, l'inspecteur Aliou Ciss.

Un changement crucial vient de s'opérer à l'administration pénitentiaire de Liberté 6. Sous la présidence du ministre de la justice, Ousmane Diagne, le colonel Abdoulaye Diagne a passé le flambeau à son successeur, l'inspecteur Aliou Ciss.

Cette nomination survient après le dialogue national datant du 28 mai, qui a servi de plateforme pour discuter autour de la réforme et la modernisation de la justice, avec au centre des échanges des questions qui intéressent fortement l'administration pénitentiaire. "La question pénitentiaire, notamment le respect des droits des détenus, l'amélioration des conditions carcérales et du travail du personnel sont au cœur des préoccupations de son Excellence Monsieur le Président de la République", cite le ministre de la justice, Ousmane Diagne.

En effet, ces dernières années, meme si l'administration pénitentiaire a connu des innovations de plusieurs ordres du niveau sécuritaire (Introduction des systèmes de vidéosurveillance dans les prisons, le renforcement de l'équipement et la création d'une unité canine ), carcérale ( développement des activités et programmes de réinsertion sociale...) et autres, l'inspecteur Aliou Ciss est déterminé à faire davantage. Il dit : "Il s'agira pour moi d'inscrire en priorité l'humain au cœur de mon action en m'attelant à l'amélioration des conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale, au renforcement des capacités opérationnelles du personnel, et à la revalorisation de la fonction pénitentiaire."