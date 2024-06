Soulagement du panier de la ménagère / Alla Dieng de l’Unacois Yessal : « En tout cas, le commerçant ne vend jamais à perte »

La réduction des prix de certains produits de grande consommation par l’Etat du Sénégal sera effective à partir de la semaine prochaine. Le gouvernement par la voie du secrétaire général et des ministres de l’Agriculture et des Finances ont donné les prix de certains produits : il a été retenu une baisse de 15 F CFA sur le prix du pain, en attendant de poursuivre les concertations. Le gouvernement a décidé de suspendre les 2 000 F CFA de taxe sur le ciment. Le sucre cristallisé homologué coûtera désormais 600 FCFA le kilo, soit une baisse de 50 F CFA. Le riz brisé non parfumé a connu une réduction de 40 F CFA. Le riz indien en dessous de 400 F CFA à partir du mois d’août. L’huile raffinée baisse de 100 F CFA.







Les réactions des acteurs commencent à fuser de partout. Après la fédération nationale des boulangeries, Alla Dieng de l’Unacois Yessal donne rendez-vous sur le terrain. Il présage qu’il y aura blocage « on prend acte. En tout cas, on ne vend jamais à perte » fait-il savoir.







A l’en croire, « on va voir l’application de ces mesures sur le terrain. Je vous rassure que son application sera problématique. Cette diminution n’est qu’un effet d’annonce », signale Alla Dieng de l’UNACOIS Yessal.





Toutefois, il rappelle que « le prix de vente dépendra du prix d’achat. Le gouvernement ne peut diminuer le produit qui l’appartient. Les produits vendus par les commerçants n’appartiennent pas au gouvernement. Il peut renoncer à des taxes », précise M. Dieng au bout du fil.