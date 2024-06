Douanes: Saisie de 108,7 kg de cocaïne à Kalifourou d'une contrevaleur de 8.700.000.000 de Fcfa

" La toute nouvelle Brigade commerciale des Douanes de Kalifourou, Subdivision de Kolda, Direction régionale du Sud a réalisé, ce jeudi 13 juin 2024 aux environs de 14 heures, une saisie portant sur 108,7 kg de cocaïne. Tout est parti du ciblage d’un véhicule de marque Jeep Grand Cherokee en provenance d’un pays limitrophe et conduit par un individu ressortissant d’un pays du Sahel. La fouille approfondie dudit véhicule a permis de constater la présence d’une cachette aménagée en dessous de la malle arrière et soigneusement dissimulée sous un tapis et un pneu de secours", a-t-on lu dans le communiqué de la Division de la Communication et des Relations publiques des Douanes.



" L’ouverture de cette cachette a permis de découvrir des paquets de cocaïne au nombre de 95 pour un poids total de 108,7 kg. La contrevaleur totale de la saisie est estimée à huit milliards sept-cent millions (8.700.000.000) de francs CFA. La drogue saisie est de la cocaïne pure selon le Laboratoire national de la Police technique et scientifique. Les agents des Douanes ont, par ailleurs, trouvé sur le conducteur du véhicule des devises étrangères et une importante somme d’argent en francs CFA. Le conducteur en question est arrêté et les enquêtes se poursuivent pour cerner le réseau", a-t-on poursuivi.



Il a été aussi informé en guise de rappel que " la Brigade commerciale des Douanes de Kalifourou est une nouvelle création mise en service seulement au mois de mars 2024. Son érection, tout comme celle de toutes les unités nouvellement créées, entre dans le cadre des nouvelles orientations stratégiques édictées par la Direction générale des Douanes en vue d’un meilleur maillage du territoire douanier et d’une lutte plus efficace contre le trafic illicite et la contrebande, notamment le trafic international de drogues dures". D'ailleurs, " Cette prise de 108,7g constitue la plus importante saisie de cocaïne réalisée dans la Région douanière du Sud qui couvre les régions administratives de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou".