Teyliom Logistics : L'Excellence au Cœur de la Logistique

Depuis 2017, TEYLIOM LOGISTICS incarne l'excellence dans le domaine de la logistique aéroportuaire et de la gestion d'entrepôts industriels. En tant que filiale du prestigieux Groupe Teyliom, nous nous engageons à offrir un environnement propice aux affaires et des solutions logistiques de classe mondiale, façonnées par notre obsession pour la qualité et le service client.



Une Tradition d'Excellence



Chez TEYLIOM LOGISTICS, l'excellence est notre credo. Nous nous efforçons constamment de repousser les limites de la qualité et de l'innovation pour offrir à nos clients une expérience exceptionnelle tant sur le plan du traitement de fret que l’aménagement d’espaces dédiés aux industries. Notre parc logistique de plus de 10 000 m², comprenant 3 800 m² dédiés au stockage et au traitement du fret, est conçu pour répondre aux normes les plus élevées de l'industrie. Chaque détail, de la sécurité à la préservation de l'environnement, est pris en compte pour garantir une expérience client sans compromis.



Promoteur de la Zone Economique Spéciale de DIASS



En tant que partenaire stratégique de l'Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX), nous sommes fiers de jouer un rôle clé dans le développement de la Zone Économique Spéciale de Diass. Notre présence dans cette zone, depuis sa création, témoigne de notre engagement à soutenir la croissance économique et à offrir aux entreprises désirantes de s’y installer, un accès privilégié à un environnement favorable aux affaires et à des incitations attractives pour leur expansion.



Des solutions sur mesure pour les Industriels



Chez TEYLIOM LOGISTICS, nous comprenons que chaque entreprise a des besoins uniques. C'est pour cela nous offrons des solutions entièrement personnalisées, conçues pour répondre aux exigences spécifiques de nos clients. Que ce soit pour le stockage de marchandises pour des produits nécessitant des conditions de température contrôlée, la location des locaux à usage professionnel ou pour l’expansion des sites de production industriels, notre équipe expérimentée est présente pour fournir des solutions adaptées à chaque besoin.



Un Engagement envers l'Excellence Opérationnelle



TEYLIOM LOGISTICS redéfinit l'excellence dans le domaine de la logistique et du développement des plateforme industrielles. Avec notre engagement inébranlable envers la qualité, notre partenariat stratégique avec l'APIX et notre capacité à fournir des solutions innovantes sur mesure, nous sommes le choix évident pour les entreprises à la recherche d'une solution logistique ou d’un site d’expansion. Faites l'expérience de l'excellence avec TEYLIOM LOGISTICS et transformez vos projets en avantages concurrentiels.