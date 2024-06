Baisse des prix des denrées : Le Pr Diomaye Faye allége le panier de la ménagère, une réduction sur le pain, l'huile, le riz et le sucre !

Face à la hausse du coût de la vie, le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye, dirigé par le Premier Ministre Ousmane Sonko, a pris des mesures pour alléger l'accès aux produits de première nécessité. C'est lors d'un point de presse tenu ce jeudi dans les locaux de la Primature que le ministre, secrétaire général du gouvernement, Ahmadou Al Aminou Lô, a annoncé une série de baisses de prix sur plusieurs denrées de base.

Concernant le sucre cristallisé, des échanges fructueux avec les importateurs et la Compagnie Sucrière Sénégalaise ont permis de réduire le prix de 650 FCFA à 600 FCFA, soit une baisse de 50 FCFA. Cependant, le ministre a souligné la nécessité de veiller à l'application effective de ces nouveaux tarifs, car il a été constaté que les prix homologués n'étaient pas toujours respectés.

Pour le riz non parfumé, une baisse de 40 FCFA a été décidée. De plus, le gouvernement a engagé des discussions avec l'Inde pour l'importation de 80 000 tonnes de riz qui devraient arriver au Sénégal en août 2024, afin de renforcer la disponibilité et d'exercer une pression à la baisse sur les prix.

Concernant l'huile de cuisine raffinée, notamment celle conditionnée en bidon de 20 litres, une réduction de 100 FCFA par litre a été actée. Enfin, pour le pain, les échanges avec les boulangers et les meuniers ont abouti à une baisse de 15 FCFA sur le prix de la baguette, qui passe ainsi de 175 FCFA à 160 FCFA.

Par ailleurs, le gouvernement a également pris des mesures pour faciliter l'accès au logement. Le Président de la République a décidé d'affecter des terrains à des promoteurs immobiliers à Mbour 4, dans le cadre d'un programme visant à accélérer la mise en œuvre de logements abordables.

Ces différentes interventions du gouvernement visent à soulager le pouvoir d'achat des ménages sénégalais, confrontés à la hausse du coût de la vie, en ciblant les produits de première nécessité les plus consommés.