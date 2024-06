Hajj 2024: Des millions de pèlerins à la station Arafat, ce samedi

Le Hajj, qui est l'un des plus grands rassemblements religieux au monde et l'un des cinq piliers de l'islam, a débuté ce vendredi 14 juin, en Arabie saoudite. Plus d'un million et demi de pèlerins sont arrivés dans le pays depuis ce mardi. La station au Mont Arafat est parmi les rituels du pèlerinage à la Mecque.



La station à Arafat est pour les croyants une chance de salut et de renouveau spirituel car c'est là que le prophète Mahomet a prononcé son dernier sermon, en appelant à l'unité et à l'égalité des musulmans. Il est conseillé de jeune le jour d'Arafat. Ce jeune permet d'expier les péchés commis l'année précédente et ceux de l'année suivente (2ans).



Le lendemain d'Arafat est considéré comme le jour d'Aid El Kébir ou le sacrifice du mouton en Arabie Saoudite et dans plusieurs pays du monde. Au Sénégal, la fête de l'Aïd El Kébir ou Tabaski coïncide avec le 9eme jour, c'est-à-dire le lundi 17 juin 2024.