Déplacement en Sierra Leone: l'Intégration Ouest-Africaine au menu des discussions entre Diomaye Faye et Julius BIO

Le chef de l'Etat Sénégalais a quitté Dakar, ce jeudi matin en direction de Freetown, dans le cadre de ses visites d'amitié et de travail dans les pays de la sous-régions. Au State House, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye et son homologue Julius Maada Wonie Bio ont tenu des entretiens pour renforcer la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Sierra Leone. Ils ont également abordé d'autres sujets d'intérêt commun, notamment l'intégration en région ouest-africaine, renseigne la note de la Présidence de la République.