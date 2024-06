Entretien avec Tamsir Fall / Entre les militaires blessés de guerre et les autorités, c’est désormais la paix des braves!

Tamsir Fall, président du regroupement des anciens militaires grands mutilés du Sénégal (RGMGS) est revenu sur la nouvelle collaboration entre eux et les autorités. Une situation qui a été tendue. Mais d’après M. Fall, depuis l’avènement du CEMGA Général Mbaye Cissé et la nomination du général Birame Diop comme ministre des Forces Armées, leur situation commence à changer.

La preuve, fait-il savoir dans cet entretien, « le CEMGA me reçoit et nous écoute toujours. Il nous a promis de changer notre situation de vie. C’est pourquoi, les deux associations, celle que je dirige et ANEMIS pour en faire une seule, afin que l’autorité n'ait qu'un seul interlocuteur", précise-t-il.