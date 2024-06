Baisse des prix par le gouvernement : « Des marges de manœuvres très limitées », selon le Forum Civil

Suite à l’annonce de la baisse des prix des denrées de premières nécessites, le Bureau Exécutif du Forum Civil s’est réuni ce vendredi pour examiner des questions d'intérêt national. À cet effet, il a échangé sur les mesures annoncées par le gouvernement pour la baisse des prix afin de procéder à l’examen du rapport de sa cellule de Monitoring des Actions du Gouvernement (CMAG) relativement aux orientations et engagements du Gouvernement pris en Conseil des ministres.







Sur les mesures de baisse des prix, le Forum Civil manifeste son soutien au gouvernement dans sa volonté de baisser les prix de certaines denrées de première nécessité et de respecter une promesse de campagne de soulager les populations.Toutefois, le Forum Civil rappelle au Gouvernement que « ses marges de manœuvres sont très limitées du fait des cours et des prix à l’international ». Selon Birahim Seck et ses collaborateurs au sein du Forum Civil, le sénégal est encore un pays importateur net. À cela, s’ajoutent les coûts de transport et d’assurance qui réduisent fortement les marges bénéficiaires des opérateurs économiques. Une baisse significative des prix affecterait les bénéfices des opérateurs économiques.







Le forum civil rappelle que les autorités actuelles devraient travailler à « promouvoir l’offre interne en mettant en œuvre des politiques alternatives visant à promouvoir la production locale ». D’ailleurs, ces politiques alternatives ont été bien détaillées par le Premier Ministre et le Ministre chargé de l’Agriculture. Il faut travailler à garantir la sécurité et la souveraineté alimentaires car, la dépendance du Sénégal aux produits importés annihile tous ses efforts. Bref, les politiques de réduction des prix ou de subventions sont souvent intenables à long terme.