Le PR Diomaye Faye rend hommage à Mademba Sock : « son engagement inébranlable pour les travailleurs restera à jamais… »

La pluie d’hommages au feu syndicaliste Mademba Sock se poursuit avec le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye qui regrette la disparition d’un homme engagé pour la cause des travailleurs : « C’est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de Mademba Sock, une figure emblématique de la lutte syndicale au Sénégal. Son engagement inébranlable pour les droits des travailleurs restera à jamais gravé dans nos mémoires » a laissé entendre le chef de l’exécutif qui, au nom de la nation, présente ses sincères condoléances à sa famille et à tous ceux qu'il a inspirés et prie pour le repos de son âme.