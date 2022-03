Journée internationale du travail social : la FSTS dénonce, menace et compte porter plainte contre les usurpateurs de fonctions dans les entreprises.

À l’occasion de la journée internationale du travail social célébrée ce mardi 15 mars 2022, la fédération sénégalaise des travailleurs sociaux (FSTS) a tenu un point de presse ce mardi. Ils se sont donné rendez-vous au siège de la RADDHO pour dénoncer avec la dernière énergie les usurpateurs de fonction de travailleurs sociaux dans les structures.



Au-delà de la dénonciation, la FSTS menace de porter plainte contre ces fossoyeurs. La fédération a aussi évoqué la situation administrative déplorable et injustifiée du corps des travailleurs sociaux au regard de son système de rémunération.



En effet, depuis la création du corps en 2012, les travailleurs sociaux vivent une situation extrêmement difficile à cause des ponctions effectuées sur leurs salaires lors de leur reclassement et l’absence d’indemnités. Il y a aussi le chômage injustifié des jeunes travailleurs et chaque année, le braconnage professionnel du secteur social et le dénuement dans lequel évoluent les services sociaux, font partie de leurs difficultés.



Toutefois, il faut noter un laxisme grandissant dans les entreprises permettant à des tierces de s'autoproclamer ou revendiquer des titres qu'ils n'ont pas. « Une personne qui a acheté deux boubou et les donne à un talibé se présente comme un acteur social…et il y’a des personnes qui travaillent dans des entreprises qui revendiquent un statut de travailleur social. Nous allons porter plainte contre toutes ces personnes » déclare, Abib Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise des travailleurs sociaux (FSTS).