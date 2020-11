Journée des Forces Armées : « Face aux menaces à la fois nombreuses et complexes, la notion de protection des frontières revêt de nouvelles dynamiques »

Le président de la République, à l'occasion de la 17ème édition de la journée des Forcées Armées, a encore montré son engagement et sa détermination à protéger les frontières contre les nouvelles menaces.



« Face aux menaces à la fois nombreuses et complexes, la notion de protection des frontières revêt de nouvelles dynamiques. Les frontières deviennent de plus en plus difficiles à protéger en raison de nouvelles menaces susceptibles de l’affaiblir. Je pense au terrorisme, à la cybercriminalité et aux crimes transfrontaliers, aux périls environnementaux et sanitaires. C’est à la lecture de ces défis que doit se comprendre la protection des frontières. Il s’agit de faire face à un ennemi physique ».



Ainsi le président de la République adoube les forces de défense et de sécurité dans la surveillance des frontières pour barrer la route aux terroristes et autres contrebandiers.