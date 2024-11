Journée des Forces Armées 2024 : Le PR BDF baptise les promotions de l'Ecole Militaire de Santé (EMS) et celle de l'Ecole Nationale des officiers d'active (ENOA)

Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye a profité de la journée des Forces armées Édition 2024 pour baptiser les promotions 2024 de l'Ecole militaire de Santé (EMS) et celle de l'Ecole nationale des officiers d'active (ENOA), dont les parrains sont respectivements feu Médecin-Colonel Amadou Dia et feu Général de Division Saliou Ndiaye.

" Élèves-officiers des promotions Général de Division Saliou Ndiaye et Médecin-Colonel Amadou Dia, le commandement vous a fait l'honneur et le redoutable privilège de vous offrir en modèle des officiers aux parcours professionnels exceptionnels . Plus qu'un simple mantra, votre serment résume la philosophie du métier des armes et vous engage dans la voie de vos parrains respectifs", fait savoir le chef de l'Etat qui invite les élèves-officiers à suivre les pas de leurs parrains.

Revenant sur le parcours des parrains, le chef suprême des Armées dira : " Feu le Général de Division Saliou Ndiaye, parachutiste émérite, était un officier d'élite dédié à l'action et proche de ses subordonnés. Très dynamique, il incarnait la plénitude de l'officier d'infanterie. Quant à feu le Médecin-colonel, Amadou Dia , il a été un praticien dévoué, ayant entièrement consacré ses brillantes compétences au système des armées du Sénégal. Militaires dans l'âme, ils ont, tous les deux, été des modèles pour les plus jeunes. Je vous invite donc à suivre l'auréole de vos parrains", a conseillé BDF.