Journée de sensibilisation sur la Trisomie 21 : Lutte contre les préjugés pour une société inclusive

Le Centre Aminata Mbaye, un établissement dédié à l’accompagnement des enfants en situation de handicap, a organisé ce jeudi une journée de sensibilisation sur le thème : "Le handicap n’empêche pas de vivre, mais les préjugés oui", en préparation de la Journée mondiale de la Trisomie 21.



La directrice générale du centre, Marie Madeleine Amy Dione, a souligné que les enfants handicapés, qu'ils soient trisomiques, autistes ou atteints d’infirmités motrices cérébrales (IMC), ont droit à une vie épanouie et pleine de possibilités. "Ils ont droit à tout ce dont ont droit les autres", a-t-elle affirmé, insistant sur l’importance de lutter contre les stéréotypes et de leur offrir un cadre adapté et inclusif.

Cette journée visait à mettre en lumière les défis rencontrés par ces enfants, souvent marginalisés, et à rappeler que le véritable obstacle à leur épanouissement réside dans les préjugés sociaux. Selon Marie Madeleine Amy Dione, la prise en charge des enfants handicapés nécessite une grande adaptabilité de la part des éducateurs, car ce ne sont pas les enfants qui doivent s’adapter, mais bien l’environnement qui doit répondre à leurs besoins spécifiques. "Le handicap n’empêche pas de vivre, les préjugés, oui", a-t-elle conclu, appelant à une prise de conscience collective pour construire une société plus inclusive et respectueuse de la diversité.