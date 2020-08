Journée Nationale de l’Arbre : « Il faut reverdir le Sénégal... Il nous faut faire de la reforestation une activité majeure » (Macky Sall)

Planter des arbres figure en bonne place dans le programme du PSE VERT. Ainsi, le chef de l’Etat compte sur l'implication des populations pour atteindre ses objectifs en 2035. Selon le président de la République qui présidait ce matin la journée Nationale de l'Arbre, « je recommande à l'ensemble de nos compatriotes, la plantation d’arbre. Il faut reverdir le Sénégal. Il faut planter et toujours planter ». Une occasion saisie par le chef de l'Etat pour féliciter le ministre de l'Environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall, la direction des Eaux et forêts et la nouvelle Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte ( ASERGMV) dirigée par l'ancien ministre de l'environnement ,Haïdar El Ali. « Il nous faut faire de la reforestation une activité majeure. Nous allons avec l’ASEGMV en bonne synergie avec la direction des Eaux et forêts, planter des arbres tout le long des autoroutes, des routes, planter des arbres dans tous les espaces où cela est possible …. », a annoncé le chef de l'Etat Macky Sall lors de son discours à la cérémonie marquant cette journée qui s'est tenue ce 9 août 2020 au CICAD.