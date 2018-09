Jean-Marie François Biagui : Une ode à l’opération parrainage

Vous qui être candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019 ;



Si, en même temps, vous êtes un transhumant-cagoulard, nous faisons le pari que vous allez vous hâter lentement dans la collecte de signatures, avec comme objectif inavoué d’être recalé à terme, faute prétendument de parrains suffisants. Entendu, au demeurant, qu’il vous sera loisible d’y instiller nombre d’erreurs volontaires. Donc à dessein. Vous en serez alors quitte avec le père-fouettard, MackySall, qui vous le rendra certainement au centuple.



Mais si, en même temps, vous vous découvrez plutôt non à même d’honorer la caution exigée à cette fin, ni de faire face au coût et de l’opération parrainage et de la prochaine campagne présidentielle, nous gageons également que vous vous hâterez lentement dans le drainage de signatures de parrains ; sans occulter, ici non plus, l’opportunité d’une bonne dose d’erreurs volontaires.



Le Conseil Constitutionnel se chargera, alors, in fine, que vous soyez dans le 1er ou le 2nd cas, de vous disqualifier, tout en vous déculpabilisant. Du moins officiellement s’entend.



La Loi sur le Parrainage aura au moins le mérite de s’illustrer de la sorte, pour être aussi à ce prix-là.



Si, au contraire, les hypothèses ci-dessus ne vous sont guère opposables ;



Alors, hâtez-vous rapidement, et donnez-vous les moyens, mais alors tous les moyens, d’engranger le nombre requis de parrains. Et dans le délai requis. Car, le pays a besoin de vous, surtout si vous êtes le meilleur d’entre tous.



Bonne chance !



Jean-Marie François BIAGUI

Président du Parti Social-Fédéraliste (PSF)