"Je suis convaincu que le gouvernement de Diomaye et Sonko ne développeront pas le Sénégal!" (Mamadou Biguine Guèye)

Responsable politique à Fatick et ancien porte-parole national adjoint de la coalition Dionne 2024, Mamadou Biguine Guèye est convaincu que le Pastef du premier ministre Ousmane Sonko et la coalition Diomaye ne développeront pas le Sénégal. Selon l'ancien coordonnateur du mouvement "Malaw" et initiateur du nouveau mouvement GEUEF Génération (Engagée pour l'Unité l'Ethique et la Fraternité), l'amateurisme est à son summum au Sénégal sous le règne du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce dernier, affirme M.B Guèye, est d'une incapacité et d'un larbinisme sans commune mesure. Il ne respecte pas les Sénégalais qui l'ont élu à 54% des suffrages. Mais il fait allégeance à son père Ousmane Sonko qu'il considère comme un démiurge. Diomaye doit être poursuivi selon le coordonnateur de la GEUFE, pour haute trahison. Frileux par rapport à Sonko à qui il n'ose pas intimer l'ordre d'aller faire sa DPG devant l'Assemblée nationale, Diomaye ose convoquer les représentants du peuple pour la dissolution du HCCT et du CESE. Le Sénégal se fout de telles dissolutions mais exige une enquête sur le scandale de l'ONAS ainsi que les carences et limites de Cheikh Oumar Diagne, cet usurpateur protégé par Ousmane Sonko. Le pays est à genoux depuis le 2 avril. Les ménages souffrent. Les ambulants avec. Le secteur privé national est à l'agonie. Les partenaires techniques et financiers du Sénégal ont baissé les bras. Les enseignants qui ont soutenu et promu le projet rasent les murs. Les "patriotes" qui ont voté pour la coalition Diomaye ont honte. C'est ça la vérité ! Vivement la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation des élections législatives sans délai pour mettre hors d'état de nuire ces faussaires et amateurs dont le Sénégal n'a plus besoin.

Pour conclure, Mamadou Biguine Guèye pense que les Sénégalais ont déjà fini avec ce régime... des élections législatives anticipées et envisagées par le nouveau régime en place en diront plus...