JT N⁰ 5 DU 17 JANVIER 2022 : Serigne Abo Fall tourne le dos à Ousmane Sonko / La maison de Fallou Samb de la coalition « Bunt-bi » vandalisée / La communauté Diola de Mbour intronise Cheikh Issa Sall / Commune de Mbao, le maire sortant fait tout pour

Parmi les faits saillants qui ont marqué le 5ème numéro de ce journal de la campagne des locales, on a pu noter le départ de Serigne Abô Fall qui a quitté Ousmane Sonko pour rejoindre la coalition BBY. Celui-ci qui a toujours été, sans que nul ne s’en doute, le planificateur pour Ousmane Sonko des tête-à-tête avec les dignitaires Mourides de Touba, aujourd’hui, ne veut plus entendre parler de son ancien mentor qu’il a définitivement quitté. À Mbour, la communauté Diola a adoubé Cheikh Issa Sall. Le grand artisan de cette union sacrée est Me Cheikh Tidiane Tambédou, vice-coordonnateur du comité électoral de Benno Bokk Yakaar. Ce dernier a loué le leadership et la solidarité agissante de Cheikh Issa Sall. Auprès de lui, la communauté espère une victoire éclatante au soir du 23 janvier.



Toutefois ces temps-ci, à quelques jours des élections locales, la tension ne cesse de monter. En est-il ainsi dans la commune de Mbao, suite à l'annonce du chargé de communication du maire sortant, faisant savoir que « les militants transférés » dans ladite commune, ne voteront pas le jour-j.



Une affirmation que le directeur de campagne de la coalition Benno Bokk Yakaar de ladite commune, condamne avec fermeté et annonce des mesures draconiennes contre de tels propos.



De plus en plus tendu, le milieu politique à Rufisque est lui aussi marqué par des scènes de violence au fur à mesure que la campagne avance.



La maison familiale de Fallou Samb, syndicaliste transporteur, membre de la coalition Bunt-bi , située à Rufisque Nord a été nuitamment saccagée et brûlée par des individus non encore identifiés. Sa voiture de fonction a été sauvée de justesse par ses voisins.