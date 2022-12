JNE / Politique de développement de l’élevage : Le Président Macky Sall salue les performances enregistrées dans ce secteur

Un discours qui lui a permis de mettre l'accent sur les enjeux de l'heure. «Face aux nombreux défis climatiques, sanitaires, économiques et sécuritaires, ce thème interroge notre capacité à agir positivement sur toute la chaine de valeur ; de l’approvisionnement à la commercialisation, en passant par la production, le développement des ressources humaines et la mise en place d’infrastructures de qualité. Elle implique également le renforcement des synergies et collaborations entre toutes les structures en charge de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Foresterie, de l’Hydraulique rurale, ainsi que tous les autres acteurs impliqués.



Le président de la République Macky Sall a présidé ce jeudi la journée nationale de l’élevage (JNE). À cette occasion, il s'est réjoui du choix qui est porté sur la région de Tambacounda. «La journée nationale de l’élevage est un cadre de dialogue et d’échanges novateur, entre l’Etat et les acteurs de l’élevage pour une convergence de vue sur la politique, les stratégies, les moyens d’actions, afin d’aboutir à une valorisation durable du grand potentiel de ce secteur. Je me réjouis que Tambacounda ait été choisi cette année pour abriter la célébration. De par son cosmopolitisme, la région de Tambacounda regorge d’énormes ressources pastorales et constitue la principale zone de repli du cheptel transhumant. Le potentiel existe mais le vrai défi reste une exploitation exhaustive de toute la chaine de valeur» a dit à la tribune le Président Macky Sall. Le thème de cette édition a porté sur la «Modernisation et Intensification des systèmes d’élevage pour une compétitivité des chaînes de valeur animales et la souveraineté alimentaire».«La matérialisation des orientations des travaux préparatoires permettra un renforcement de la modernisation de notre élevage qui contribuera plus efficacement à la prise en charge des enjeux liés à la souveraineté alimentaire ; tel que programmé dans le Plan d’Action accéléré et ajusté (PAP 2A) pour la période 2021-2023. Mais pour y arriver, une attention particulière doit être accordée à la préservation de nos écosystèmes naturels, notamment à travers la lutte contre les feux de brousse, la protection des points d’eau, l’insertion harmonieuse des activités économiques et une bonne cohabitation entre éleveurs et agriculteurs» poursuit le chef de l'État. «C’est conscient de cet impératif, et à la suite d’un long processus d’élaboration participatif et inclusif, que j’ai fait adopté, hier en conseil des ministres, le Projet de loi portant Code pastoral, qui au terme de son approbation viendra renforcer les instruments de notre politique en matière d’élevage. Tout comme le Programme national de Développement intégré de l’Elevage au Sénégal (PNDIES), financé à hauteur de 50 milliards de FCFA, participera à la modernisation du secteur. Il permettra en effet de renforcer la santé animale, la production de cultures fourragères, l’amélioration génétique, l’intensification bovine et ovine ainsi que la réalisation d’infrastructures dédiées» dit-il.Le Sénégal a fait beaucoup d'efforts dans le secteur de l'élevage, a noté le Président Macky Sall avant de faire remarquer le grand bond en avant. «Toutes ces initiatives viennent consolider les performances enregistrées dans le secteur de l’élevage, grâce aux efforts importants consentis par le Gouvernement. Notamment l’augmentation substantielle du budget du Ministère de l’Elevage et des Productions animales qui a triplé entre 2012 et 2023, passant de 9,56 milliards FCFA à 28,4 milliards FCFA ainsi que les réformes du cadre réglementaire et fiscal. Il s’y ajoute les actions mises en œuvre en application des directives de la dernière édition de la journée de l’élevage. Il s’agit, notamment :du recentrage des objectifs du FONSTAB dont j’ai augmenté le budget de 3 milliards à 5 milliards de franc CFA ; ce qui a permis de financer en 2022, 550 projets sur 723 projets transmis aux partenaires financiers ; du déploiement de financements adaptés à toutes les filières du secteur à travers les guichets et programmes de la DER/FJ ; interventions qui s’élèvent globalement à 9, 2 milliards de FCFA (sur la période 2018- 2022) pour près de 18.000 promoteurs et bénéficiaires ; du renforcement des capacités nationales de production de vaccins avec l’acquisition d’un système de lyophilisation pour le laboratoire de l’ISRA, ayant une meilleure couverture vaccinale du cheptel contre des maladies prioritaires comme la maladie de Newcastle, la peste équine et la péripneumonie contagieuse bovine ; de l’amélioration génétique pour la production de lait et de viande avec l’augmentation de la subvention de l’Etat pour l’acquisition de génisses gestantes à haut potentiel laitier, en partenariat avec l’ANIPL, et de géniteurs à viandes de race «guzéra» ; de la gestion optimale des ressources pastorales, avec la caractérisation de 30 Unités pastorales en plus de la matérialisation par balisage du couloir de transhumance de l’axe Podor-Touba sur un tracé de 258 km et l’identification de l’axe Gabou - Sadatou sur un tracé de 176 km ; du démarrage effectif du premier recensement national du cheptel en collaboration avec l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) ; de l’emblavement durant cette campagne hivernale de 405 ha pour la production de niébé fourrager et la distribution de 40 tonnes d’engrais dans le cadre de sept (7) conventions de partenariat signées avec des organisations de producteurs de semences fourragères ; la mise en œuvre de la 2ème phase du Projet régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS 2 - SN), d’un montant de 30,18 milliards de FCFA ; de l’amélioration des conditions de travail des agents du secteur de l’élevage, avec l’acquisition de 35 véhicules pick-up et 140 motos ainsi que la revalorisation du traitement salarial et des rémunérations des agents» a-t-il conclu.