JME 2021 / Impact de la Covid-19 sur l’enseignement-apprentissage : Le comité d’organisation pose le débat.

En prélude à la journée mondiale de l’enseignant prévue ce 05 octobre 2021, et après avoir organisé une journée de don de sang au CRFPE de Dakar, le comité d’organisation a organisé un panel à la sphère ministérielle de Diamniadio ce 04 Octobre 2021.



La JME commémore la signature de la Recommandation de l’OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966 qui fixe les critères de référence relatifs aux droits et aux responsabilités des enseignant(e)s ainsi que les normes fixant leur formation initiale et continue, leur recrutement, leur emploi et les conditions d’enseignement et d’apprentissage.



Un an et demi après le début de la crise de la Covid-19, la Journée mondiale des enseignants (JME) 2021 met l’accent sur le soutien qu’il convient d’apporter aux enseignants pour qu’ils participent pleinement au processus de relance. Elle aura pour thème « Les enseignants au cœur de la relance de l’éducation ». En plus du thème sur les dispositifs à prévoir au niveau de l’espace scolaire, pour une éducation de qualité, dans un contexte de Covid-19, deux autres thèmes ont été abordés, dont l’un porte sur « l’impact de la Covid-19 sur l’enseignement-apprentissage ».



Il a été présenté par Mme Amy Dieng, techno-pédagogue en formation professionnelle et technique au MEFPAI. Selon elle, « l’impact de la Covid-19 peut être qualifié à deux niveaux, des impacts négatifs mais aussi des impacts positifs... »