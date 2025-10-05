Interpellation de Pape Malick Ndour à l'AIBD : L'ancien ministre convoqué ce lundi, un fait qui soulève de nombreuses questions



L'ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, a vécu un samedi mouvementé à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), où il prévoyait un déplacement à l'étranger. Le coordonnateur des cadres de l’Alliance pour la République (APR) devait effectuer ce voyage dans le cadre de ses activités pour la réorganisation et le rajeunissement de la CCR.



Dans une publication sur sa page Facebook, Pape Malick Ndour a précisé qu'en tant qu’agent de l’État et membre du SEN de l’APR, sa structure d’affectation avait été dûment informée. Il affirme avoir « sollicité et obtenu une autorisation d’absence » pour ce voyage, dont le billet faisait suite à une annulation précédente.



Le déroulé des événements à l'aéroport

Alors qu’il attendait son vol à l’AIBD, Pape Malick Ndour a été approché par un agent et prié de le suivre au Commissariat spécial de l'aéroport.



Intervention de la Police : Après 30 minutes d'attente, l'ancien ministre a quitté la salle d’embarquement. Au Commissariat spécial de l'AIBD, les premières vérifications n’ont rien signalé contre lui.

Transfert à la Section de Recherches : La police a ensuite saisi la Section de Recherches (SR) de la gendarmerie. Vers 3 heures du matin, la SR a pris en charge l’ancien ministre pour le conduire dans ses locaux à Colobane.

Convocation : Après de nouvelles vérifications à la SR, une convocation lui a été signifiée pour ce lundi.

Selon nos informations, cette convocation n'était initialement « pas prévue » et aurait été « anticipée » suite à l'agitation et au tollé suscités sur les réseaux sociaux par son blocage, visiblement sans base légale établie sur place.



Contexte judiciaire et réaction politique

L’interpellation de M. Ndour interviendrait dans le cadre de l'affaire Pape Abdoulaye Touré, qui avait déposé plainte après avoir été tabassé par des gendarmes et dans laquelle le nom de l’ancien ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, avait été cité.



Pape Malick Ndour a vivement dénoncé les événements survenus à l'AIBD, qu'il juge d'« une extrême gravité ».



« Il s’agit d’un enlèvement et d’une tentative manifeste d’humiliation, sur fond de manipulation politique et de pressions exercées sur les forces de défense et de sécurité », a-t-il déclaré, dénonçant l'instrumentalisation du pouvoir.



L'ancien ministre se dit toutefois satisfait des procédures en cours : « J’ai toujours exprimé mon désir personnel d’en découdre sur le terrain judiciaire, face à ceux qui m’accusent ». Il a ajouté une prière adressée au Tout-Puissant pour que la victoire soit accordée à celui qui dit la vérité.



L’ancien ministre a annoncé un point de presse ce dimanche pour éclaircir les contours de cette affaire.