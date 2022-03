Intégration énergétique : SENELEC et NAWEC paraphent une convention de 30 mégawatts grâce à l’OMVG.

Une signature de convention de cession d’énergie d’une puissance de 30 à 50 mégawatts a été matérialisée, ce 31 mars, entre la SENELEC et la compagnie Nationale d’Eau et d’Electricité de la Gambie (NAWEC).



Le partenariat entre les deux (2) sociétés des pays frères que sont le Sénégal et la Gambie est rendu naturellement possible grâce à l’achèvement des postes de l’Organisation de Mise en Valeur du fleuve Gambie (OMVG) situés en territoire sénégalais et gambien.



En effet, l’OMVG a concrétisé l’interconnexion entre les réseaux de SENELEC et de NAWEC grâce à la mise en service de la ligne 225kV Kaolack - Soma qui a été effective depuis octobre 2021 laquelle est considérée comme la première liaison électrique haute tension entre les nations sœurs. La convention s’inscrit, par ailleurs, dans le cadre de l’achèvement d’un vaste projet d’énergie dans sa première phase entre les deux (2) pays voisins.



La signature du contrat de cession vise essentiellement à renforcer davantage la solidarité énergétique entre le Sénégal et la Gambie. Grace à la puissance que SENELEC garantira sur une durée de 5 ans, NAWEC pourra renforcer considérablement sa sécurité d’approvisionnement en électricité.



La SENELEC a, toutefois, rassuré de son aptitude à jouer le rôle d’opérateur de zone au niveau de l’OMVG pour une décentralisation de ses services dans la sous-région Ouest-africaine, notamment en Guinée Bissau et en Guinée Conakry...