Inquiétude autour d’Ismaïla Sarr à quelques jours du choc Sénégal–RDC… Il s'est tenu la cuisse

L’attaquant sénégalais Ismaïla Sarr, auteur d’un but décisif lors de la victoire éclatante de Crystal Palace face à Aston Villa (3-0) à Villa Park, a quitté le terrain en fin de match en se tenant la cuisse. Si la nature exacte de la gêne reste à déterminer si c'est une crampe passagère ou une blessure musculaire. Son état suscite l’inquiétude à quelques jours du match crucial entre le Sénégal et la République Démocratique du Congo, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde. Sorti à la 78e minute après avoir marqué de la tête, Sarr a laissé ses coéquipiers à dix, alimentant, à coup sûr , d’éventuelles spéculations sur sa disponibilité pour la prochaine rencontre des Lions de la Teranga.