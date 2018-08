Inondations dans la banlieue : Les pikinois regrettent l’Arène nationale!

Les populations pikinoises ont laissé éclater leur colère suite la forte pluie qui s’est abattue hier aux environs de 2h du matin. L’arène nationale inaugurée en juillet dernier est devenu, en cette période d’hivernage, une vraie calamité pour les riverains.



Ces derniers ont manifestés leur mécontentement face à l’incompétence des autorités qui n’ont pas pu aménager des canalisations pour évacuer les eaux fluviales qui leur ont causé beaucoup de dégâts matériels. Pour ces habitants, l’arène nationale n’a fait qu’aggraver leur situation. Selon eux, cette situation est devenue alarmante d’autant plus qu’ils n’ont jamais vécu cette infortune.



Cependant, ils indexent le régime en place et demande au président macky sall de descendre et de s’informer de la situation malheureuse qu’ils sont en train de vivre avec ce « joyau » qui a été construit récemment pour le plaisir des amateurs de lutte..