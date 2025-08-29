Inondations à Thiès : le mouvement "Thiès d'abord" offre des kits alimentaires aux familles impactées


Le mouvement "Thiès d'abord", par le biais de son président, Me Habib Vitin, a offert ce vendredi un lot de 25 kits alimentaires aux familles impactées par les inondations à Thiès. À la tête d'une forte délégation composée des membres de cette structure, Me Vitin a remis officiellement ces kits au préfet de Thiès.
 
L'occasion a été saisie par le président du mouvement Thiès d'abord pour plaider en faveur des populations de Darou Salam où l'eau du canal de ce quartier déborde sur le marché causant une situation indescriptible. Et pour les habitants de Nguinth qui cohabitent avec le canal, M. Vitin a invité l'ensemble des bonnes volontés à voler au secours de ces derniers en mettant à leur disposition des moustiquaires et autres produits.
 
 
De son côté, le préfet de Thiès a salué cet élan de solidarité visant à soutenir les sinistrés. Il est revenu sur la mise en place du comité départemental de gestion des inondations à Thiès pour prendre à bras le corps cette problématique...
Vendredi 29 Août 2025
