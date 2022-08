Inondations - Touba, Mbacké et Diourbel très touchées...

Les fortes pluies ont causé de sévères inondations dans la région de Diourbel. À Touba, les quartiers Ndamatou, Madyana et Darou Marnane sont très touchés. Des maisons sont englouties et des routes coupées. À Mbacké, le constat est le même à Gawane où certaines familles affirment vivre pour la première fois un tel calvaire.

À Diourbel, les zones les plus concernées par ces inondations sont les quartiers Thierno Kandji et Keur Baye Laye. Les 49,3 mm de pluie ont obligé des familles à dormir à la belle étoile. Nous y reviendrons…