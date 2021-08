Inondations : La coalition BBY vante les réalisations des poches résolues et appelle les populations sinistrées à la patience et à la compréhension.

La cellule de communication de la coalition au pouvoir a tenu un point de presse ce mardi 24 août 2021 au siège du parti au pouvoir pour se prononcer sur la question des inondations qui ont amené des centaines de familles à dormir à la belle étoile et emporté leurs biens.



Face à la presse, Pape Mahawa Diouf, coordonnateur de la cellule, soutient que « s’il est vrai que le mal des inondations persiste, il faut relever les résultats incontestables qui ont été obtenus à Grand-Yoff, à Médina Gounass, à Ouest Foire, à Maguilen Senghor, à la Foire de Dakar, à la commune de Bambey, à Kaffrine, à Touba Centre, à Pikine, à Guédiawaye, à Cité Soleil, à Dalifort et j’en passe, l’action des autorités de l’État pour prendre en charge une crise des inondations systémiques a réellement et véritablement donné ses résultats dans les sites qui vivaient à chaque saison des pluies le stress de la vie sous les eaux. »



« Ces inondations viennent rappeler l’ampleur d’un défi multisectoriel et complexe des inondations dans notre pays, les premières actions décisives sont en train d’être déroulées sur le terrain et nous en appelons à la patience et à la compréhension des populations pour endiguer le fléau. Un plan de contingence qui va s’attaquer aux conséquences immédiates des inondations est en cours d’exécution », conclut le responsable politique qui s’est prononcé après la visite mouvementée du ministre de l’Intérieur dans les zones sinistrées.