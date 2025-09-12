Indépendance des juges d’instruction : « Tant qu’ils sont nommés par le ministre de la Justice, le problème demeure » (Babacar Bâ)

​Souvent contestées, les décisions des juges sont aujourd'hui la cible de nombreuses critiques, particulièrement sur les réseaux sociaux. Pour faire face à ces insinuations souvent dénuées de fondement, Babacar Bâ du Forum du Justiciable (FDJ) a exprimé son point de vue. Selon lui, le principal obstacle à l'indépendance de la justice réside dans l'implication du ministre de la Justice dans la nomination des juges d'instruction.

​« Tant que les juges d'instruction seront nommés par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice (membre de l'exécutif), leur indépendance restera fragile, pour ne pas dire inexistante », a déclaré Babacar Bâ. Il a ainsi proposé une réforme du processus de nomination des juges afin de mieux garantir leur indépendance.