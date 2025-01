Incendie au Môle 1 du Port de Dakar : Le feu maîtrisé après deux heures d’intervention

Un incendie s’est déclaré ce vendredi 31 janvier 2025 aux alentours de 15 heures au poste 14 du Môle 1 du Port de Dakar. L’information a été confirmée dans un communiqué officiel du Port Autonome de Dakar, lu par la rédaction de Dakaractu.



D’après ce communiqué, le sinistre, classé comme un feu de type A, a nécessité l’intervention des équipes du Centre Opérationnel Polyvalent (COP), des sapeurs-pompiers, ainsi que des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), appuyés par d’autres équipes du Port. Après deux heures d’intenses efforts, les flammes ont finalement été maîtrisées.



Si l’origine du feu demeure encore inconnue, des investigations sont en cours afin de déterminer les causes et d’éventuelles responsabilités. Le Port Autonome de Dakar a tenu à rassurer l’opinion en affirmant rester en alerte permanente grâce à un dispositif opérationnel robuste et une collaboration étroite avec les administrations compétentes.



Dans son communiqué, l’autorité portuaire a également réitéré son engagement à garantir la sécurité et la fluidité des opérations sur l’ensemble de ses installations.