Inauguration prochaine du centre de Santé des Agnam : L’honorable député Fraba Ngom rassure de la présence du président Macky Sall

Le vendredi 20 Septembre dernier, le ministre de la santé et de l’action sociale était de passage dans la région de Matam pour visiter deux sites que sont Thielogne et les Agnam. Arrivé dans la base du maire des Agnam, il a trouvé la quasi-totalité des notables et Imams de tout l’arrondissement des Agnam. Farba Ngom a cependant rassuré les habitants qui verront l’inauguration prochaine du centre de santé Abdoul Cissé Kane par le chef de l’état Macky Sall.



Une promesse de l’honorable député Farba Ngom qui donne de l’assurance aux populations qui verront un centre de santé de cette envergure inauguré par Macky Sall.