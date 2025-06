Inauguration du stade de Dinguiraye : "C'est ma contribution pour l’athlétisme sénégalais, pour le sport en général" (Amy Mbacké Thiam)

L’ancienne championne du monde du 400 m (athlétisme), Amy Mbacké Thiam à travers son association « Cœur de Lion », a procédé ce dimanche, à Dinguiraye, dans la commune de Paoskoto (région de Kaolack), à l’inauguration d’un stade construit sur fonds propres et qui porte le nom de l'association.

Amy Mbacké Thiam dit avoir mis en place cette infrastructure pour accompagner la jeunesse de Dinguiraye, mais également celle du Sénégal. « Aujourd’hui nous tenons à l’inaugurer avec le tournoi de foot annuel de l’Association Cœur de Lion. C’est un jour de sport, de convivialité et un jour aussi pour vraiment rendre le sport accessible à tous, aux jeunes défavorisés ici dans ma localité (…). Voilà ma participation pour l’athlétisme sénégalais, pour le sport en général, parce qu’ici, il y’a l’école de football et au niveau de Dakar nous avons le club d’athlétisme pour permettre aux jeunes de devenir des Sadio Mané, des El Hadj Diouf et des Amy Mbacké Thiam au niveau de l’athlétisme », a-t-elle déclaré.

Revenant sur l’actualité sportive du pays, l’ancienne championne du monde du 400 m en 2001 est d’avis que c’est le manque de moyens et d’accompagnement qui plombe le développement de l’athlétisme sénégalais.

« L’athlétisme est le parent pauvre du sport sénégalais. Première chose c’est les moyens, après c’est l’encadrement qu’il faut de haut niveau. Moi, j’ai eu la chance d’avoir un encadreur de haut niveau, j’étais aussi au CIA qui, à l’époque, était dans de bonnes conditions et il y’avait l’engagement des athlètes. Nous étions engagés, nous avions l’ambition de devenir de grands champions. Je crois que peut être, c'est ce qui manque aux jeunes générations. Maintenant nous, notre responsabilité c’est de les sensibiliser et de les accompagner... »