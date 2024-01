Inauguration du musée Mémorial « Le Joola » : Les 5 raisons du blocage des familles de victimes contre le PM

Présent à Ziguinchor pour les besoins d’une tournée économique, le Premier ministre Amadou Bâ avait prévu dans son agenda, l’inauguration du Musée Mémorial « Le Joola » ce mardi. Sauf qu’il va se heurter au niet catégorique de l’association des victimes et rescapés du naufrage.





Dans un communiqué transmis à la presse, le signataire dudit texte, Ely Jean Bernard Diatta, chargé des affaires juridiques de l’association, a justifié ce niet en cinq points :





1) L’inauguration du mémorial du musée serait en contradiction avec le contrat qui lie Eiffage à l’État. Elle est synonyme de l’ouverture de l’édifice et de son lancement officiel au niveau national et international. Alors qu’il sera immédiatement refermé pour des travaux inachevés et un contenu vide.



2) L’inauguration d’une œuvre attendue depuis 21 ans par 12 cultures, les populations, la presse nationale et internationale, requiert une organisation méticuleuse digne de nos victimes et du Chef de l’État. Elle ne peut pas être improvisée.



3) Le dispositif organisationnel, la mobilisation et le protocole prévus à cet effet pour accueillir le bâtisseur de cette œuvre exceptionnelle à savoir Monsieur Président de la République, ne peut être opérationnel dans ce délai imparti.



4) L’ANFVR est informée à 48h de l’événement. Elle ne dispose d'aucune information concernant l’organisation de cette cérémonie capitale. Ce qui exclut de facto la majorité des Familles de cet événement qui les concerne au premier chef, les femmes du bois sacré et les populations.



5) Le caractère solennel de l’événement exige au préalable un CRD organisé par le Gouverneur comme lors des commémorations, pour harmoniser le chronogramme et le protocole retenu à cet effet.