Inauguration du complexe Ciss-Plaza / Face-à-face avec la presse : Baye Ciss revient sur les retombées économiques du projet.

Le PDG du groupe Cisscorp Holding a fait face à la presse locale de Kaolack, en prélude à l'inauguration de son complexe dénommé "Ciss-Plaza" prévue le 02 juillet prochain.



Répondant aux questions des journalistes, M. Ciss est revenu sur les retombées économiques, notamment pour les deux communes qui partagent cette infrastructure (Ndiaffate et Kaolack) mais aussi en terme de création d'emplois.



Selon Baye Ciss, 1.000 emplois directs et 1.500 indirects seront créés à travers l'accompagnement de l'État du Sénégal.



Le PDG du groupe Cisscorp Holding d'ajouter que ledit projet va aussi impacter positivement les populations environnantes par le biais de la production locale. Le secteur du transport ne sera pas non plus en reste avec notamment l'espace réservé aux gros porteurs, la station d'essence, entre autres.