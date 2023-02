Inauguration de l’UIDT de Thiès : Macky Sall ressuscite le Pr Iba Der Thiam

Le chef de l’État Macky Sall poursuit, dans la capitale du Rail, sa tournée économique. Inauguration, visites guidées, lancement de travaux, toutes les activités sont en train d’être menées depuis son arrivée mercredi à Thiès. Après l’inauguration de l’université Amadou Moctar Mbow, c’est l’éminent professeur, le grand historien Iba Der Thiam qui est honoré cet après-midi.

Cette université qui offre plus de 180 options d’enseignement, rentre dans le cadre de la politique de renforcement de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

C’est une femme du nom de Ramatoulaye Diagne Mbengue qui est la rectrice de cette université. Selon elle, une page historique est ainsi ouverte ce 10 février 2023.



En mettant à la disposition de des acteurs universitaires ce joyau, le recteur exprime sa gratitude au chef de l’État, mais aussi, se réjouit de la diligence avec l’implication du ministre de l’enseignement supérieur, le Pr Moussa Baldé. L’université s’est résolument engagée dans l’excellence. Ainsi, l’humilité mon choix, l’excellence ma voie…, l’expression qui constitue la devise de l’université est, selon le représentant des étudiants, Khalifa Ababacar Mbaye Traoré, une option qui reflète la conception des étudiants qui se retrouvent en leur parrain, feu Iba Der Thiam.



Le président Macky Sall a saisi l’occasion de cette cérémonie d’inauguration, pour rendre hommage à feu Iba Der Thiam. « Nous honorons la mémoire d’un grand historien, d’un grand serviteur de l’État, d’un défenseur des causes justes... »



À travers le développement du capital humain, le président Macky Sall estime miser sur l’employabilité et l’emploi des jeunes. Il convient selon le chef de l’État, d’investir massivement dans l’enseignement supérieur pour promouvoir le développement du capital humain. D’un coût global de plus de six milliards, l’université Iba Der Thiam contient 3 blocs pédagogiques, 24 salles de cours, des bibliothèques, une station d’épuration des eaux usées. Les pavillons d’une capacité de 1200 lits sont en phase de finition, selon le président Macky Sall.



En matière de transport, le président Macky Sall compte remettre à l’université deux à trois bus de transport et poursuivra les équipements pédagogiques. Le chef de l’État dit rester convaincu que l’émergence économique est un des vecteurs de développement qui passera par le la valorisation de la carte universitaire.