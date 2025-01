Immatriculation gratuite des motos 2 roues : les mesures et le délai de régularisation jusqu'au 13 mars 2025

Le Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens (MITTA) informe les détenteurs de motos de cylindrée supérieure à 49 cc et non immatriculées qu'en application de la circulaire primatorale numéro 000015/PM/CAB/CT Infrastructure du 13 décembre 2024, un plan d'action a été mis en place pour renforcer la sécurité routière et la prévention des risques liés à l'usage des véhicules 2 roues.



Suite à une collaboration entre le MITTA, le Ministère des Finances et du Budget (MFB), le Ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires (MPIMP), et les Forces de Défense et de Sécurité (FDS), des mesures précises ont été prises pour l'identification des motos et la régulation de leur usage. Dans ce cadre, le MITTA appelle les propriétaires de ces véhicules à se conformer aux mesures suivantes :



1. Un sursis de trois mois est accordé aux conducteurs de motos sans plaque d'immatriculation, jusqu'au 13 mars 2025.



2. Les immatriculations gratuites débuteront à partir de la semaine du 6 janvier 2025.



Le MITTA encourage tous les détenteurs de motos concernées à profiter de cette période de régularisation pour procéder à l'immatriculation gratuite de leurs véhicules. Passé ce délai, toute moto non immatriculée sera immédiatement mise en fourrière. Ces mesures visent à renforcer la sécurité routière et à faciliter la régularisation des motos non immatriculées.