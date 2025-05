Ibrahima Hamidou Deme : « On a combattu une justice instrumentalisée ; elle est maintenant ridiculisée »

Le président du mouvement ETIC (Ensemble pour le Travail, l'Intégrité et la Citoyenneté) ne semble pas convaincu par la marche de la justice depuis l’arrivée du régime de Diomaye. Le juge Ibrahima Hamidou Deme considère que « cette justice instrumentalisée qui a été combattue sous le régime de Macky Sall est aujourd’hui ridiculisée ».



Une situation qui fait suite aux dossiers pendants, notamment celui des fonds Covid-19, du rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques entre 2019 et 2023, et d’autres tels que le cas d’Azoura Fall, militante de Pastef qui a obtenu la liberté provisoire ce jeudi, ainsi que ceux concernant le chroniqueur Abdou Nguer, Assane Diouf, etc.



Sur sa page Facebook, le juge Deme s’est toutefois limité à cette affirmation sans donner de détails sur les dossiers qui l’auraient conforté dans sa position.