INONDATIONS À TOUBA - « Les populations sont extrêmement fatiguées et elles attendent plus que des discours de la part du régime en cours» (Makhtar Diop - Député)

« Il suffit de parcourir Touba pour mesurer l’ampleur des souffrances des populations à cause des inondations. C’est plus de 300 familles déjà expulsées et des centaines d’autres sont sous la menace. De nouvelles pluies rendraient la situation insoutenable ». Les mots sont de Makhtar Diop, député à l’ Assemblée nationale et conseiller municipal à Touba.





De la tournée qu’il a effectuée dans plusieurs coins de Touba, il dit ne retenir que trois choses : « souffrances, désolation et inquiétudes ». Le parlementaire de s’adresser aux nouvelles autorités de ce pays . « Ces populations là ont besoin plus que des discours. Elles ne vous attendent pas dans le registre du bavardage . Elles espèrent , d’un premier coup, que vous les libériez, d’abord , des griffes de ces inondations en dégagent les eaux pluviales de leurs maisons et quartiers au plus vite et ensuite que vous inscriviez votre action dans la continuité. Le Président Macky Sall a démarré un énorme programme d’assainissement et y a déjà investi des centaines de milliards. C’est à votre charge de poursuivre les travaux pour proposer des solutions définitives ».



Makhtar Diop de marteler que le défunt régime a entamé la construction d’un système d’évacuation des eaux pluviales en s’appuyant sur un existant de 3 stations (Grande Mosquée, Marché Ocas et Keur-Niang) et d’ un bassin de stockage et d’infiltration à Darou Rahman ». De fil à aiguille dit-il, , le réseau a été densifié à partir de 2013, avec 18 500 ml de collecteurs. « Le Chef de l’Etat Macky Sall a, ensuite , mis en place un autre Programme d’urgence de 27 milliards FCFA pour lutter contre les inondations, avec 4 milliards FCFA dédiés au renforcement du système de pompage et d’évacuation des eaux. La capacité de la pompe du bassin de Keur Niang, qui était de 2830 m3/jour, a été renforcée avec un rajout de 2000 m3/jour, dans le cadre du plan Orsec en 2021. C’est après que 23 milliards FCFA ont été mobilisés dans le cadre de la deuxième phase du plan d’assainissement de Touba. La station de Keur Niang a été renforcée, celle de Pofdi maximisée et un bassin construit à Nguélémou. Un nouvel investissement de plusieurs dizaines de milliards a été engagé ».



Notre interlocuteur de terminer par rappeler que Touba souffre, par ailleurs, de sa nappe phréatique malgré les forages de rabattement construits par le régime Sall . « C’est dans l’achèvement des chantiers qu’on attend le nouveau régime et nulle part ailleurs ! » a conclu l’honorable député.