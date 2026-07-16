Port de Dakar : Waly Diouf Bodiang limogé ( Conseil des ministres)

Le Port autonome de Dakar (PAD) a un nouveau Directeur général. Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a nommé Monsieur Doune Pathé Mbengue, Administrateur civil, à la tête de l’institution portuaire, en remplacement de Monsieur Waly Diouf Bodiang, dont le départ était annoncé depuis plusieurs semaines.



Ce changement à la direction du PAD s’inscrit dans la continuité des recompositions opérées en Conseil des ministres au sein des directions générales des entreprises publiques depuis la rupture entre le président Bassirou Diomaye Faye et l’ex-Premier ministre Ousmane Sonko. Waly Diouf Bodiang, considéré comme l’un des dirigeants les plus fidèles au chef de Pastef, avait vu sa position se fragiliser après ses prises de position publiques répétées à l’endroit du chef de l’État, largement commentées ces dernières semaines. Son cas avait notamment été associé à celui de Dahirou Thiam, alors Directeur général de l’ARTP, dont l’implication dans l’agenda politique de son mentor avait également suscité des critiques.



Nommé le 24 avril 2024 en remplacement de Mountaga Sy, Waly Diouf Bodiang, ancien Inspecteur principal des Impôts et des Domaines, avait pris officiellement fonction le 13 mai 2024. Il quitte donc le Port après un peu plus de deux ans à sa tête.