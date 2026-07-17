Présidence de la République : Pourquoi Bentaleb Sow a tourné le dos à Bassirou Diomaye Faye

Bentaleb Sow n’est plus conseiller spécial du président de la République. Dans une lettre, le désormais ex-conseiller spécial du Président évoque plusieurs divergences. Libération rapporte qu’il a démissionné de ses fonctions en évoquant les nouvelles orientations politiques prises par le chef de l’État, pointant du doigt notamment le rapprochement entre Bassirou Diomaye Faye et des figures de « l’ancien système ».
Dans cette lettre, l’ex-conseiller spécial dénonce le fait que la politique ait pris le dessus sur le travail, au moment où le Sénégal peine à se relever de la crise de la dette. Il affirme que plusieurs lignes rouges ont été franchies à ses yeux.
La goutte d’eau de trop, selon lui, aura été l’audience annoncée entre le président Bassirou Diomaye Faye et son prédécesseur Macky Sall. Tout en disant respecter le droit du chef de l’État à choisir sa ligne, ses alliés et sa méthode, Bentaleb Sow juge incohérent de rester à ses côtés pour combattre ce qu’il ne cautionne pas.
Il dit refuser d’incarner ce conseiller qui critiquerait son président sur les réseaux sociaux tout en conservant son titre et ses avantages. Sa conscience, affirme-t-il, passe avant son intérêt personnel, d’où son choix de partir, par souci d’honneur plutôt que « de se renier ».
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