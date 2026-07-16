3FPT : Changement à la tête du Fonds, Babo Amadou Ba débarqué

Nouveau changement à la tête d’une structure publique stratégique. Réuni ce jeudi en Conseil des ministres, le président de la République a nommé Monsieur Souleye Kane, Inspecteur principal de la Formation professionnelle et technique, au poste de Directeur général du Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT), en remplacement de Monsieur Babo Amadou Ba.



Cette nomination met fin au mandat de Babo Amadou Ba, économiste et enseignant-chercheur, qui dirigeait le 3FPT depuis le 15 mai 2024. Docteur en sciences de gestion, il avait engagé plusieurs chantiers durant son passage à la tête du Fonds, revendiquant notamment le financement de centaines de projets et l’accompagnement de plusieurs centaines de milliers de bénéficiaires dans le cadre des politiques de développement des compétences. Son parcours au sein de l’administration s’était construit en lien étroit avec le mouvement Pastef, qu’il avait rejoint dès 2017.