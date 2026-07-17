Haute Cour de justice : Ismaïla Madior Fall face à l’accusation des « 200 millions de FCFA » mardi prochain

Assigné à résidence sous bracelet électronique, l’ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall doit comparaître mardi prochain devant la Haute Cour de justice pour tentative de corruption. Au centre du dossier : un projet immobilier estimé à 576 millions de FCFA, un terrain de 9 598 m² et les déclarations d’un entrepreneur affirmant avoir remis une avance de 50 millions de FCFA à l’ancien Garde des Sceaux. Celui-ci conteste formellement les accusations.


Haute Cour de justice : Ismaïla Madior Fall face à l’accusation des « 200 millions de FCFA » mardi prochain
Le premier ancien ministre attendu devant la Haute Cour
 
Le calendrier judiciaire s’accélère pour les anciens membres du gouvernement visés dans le cadre de la reddition des comptes. Selon L’Observateur, Ismaïla Madior Fall sera le premier à comparaître devant la Haute Cour de justice.
 
L’ancien ministre de la Justice sous le régime du président Macky Sall est poursuivi pour tentative de corruption. Déjà inculpé dans ce dossier, il a été placé sous assignation à résidence avec port d’un bracelet électronique.
 
Après son procès, d’autres anciens ministres inculpés, dont Sophie Gladima, devraient également se présenter devant la haute juridiction au cours des jours suivants.
 
Un projet immobilier estimé à 576 millions de FCFA
 
L’affaire trouve son origine dans un projet de construction sur une assiette foncière attribuée au ministère de la Justice. Le site devait accueillir plusieurs infrastructures, notamment un Palais de justice, un centre de casiers judiciaires, un centre médico-social ainsi qu’un centre de surveillance des personnes placées sous bracelet électronique.
 
D’après les éléments rapportés par L’Observateur, la construction du centre de surveillance électronique devait coûter 576 millions de FCFA. Le ministère de la Justice ne disposant pas, à l’époque, des liquidités nécessaires, un partenariat avait été conclu avec l’entrepreneur Cheikh Guèye, responsable de l’entreprise TCS.
 
Cet accord aurait été signé sur recommandation de Mohamed Anas El Bachir Wane, alors directeur des Constructions du ministère de la Justice.
 
Un paiement en nature sur un terrain de 9 598 m²
 
Le protocole prévoyait que l’entrepreneur finance la construction sur ses propres ressources. En contrepartie, il devait recevoir un paiement en nature portant sur une superficie de 9 598 m² prélevée sur l’assiette foncière affectée au département de la Justice.
 
Le partenariat n’ira toutefois pas jusqu’à son terme. L’accord a finalement été annulé par Ismaïla Madior Fall.
 
Selon la version livrée par Cheikh Guèye, cette rupture serait intervenue après son refus de remettre à l’ancien ministre une somme de 200 millions de FCFA. Ce montant aurait représenté le reliquat d’une somme globale de 250 millions de FCFA qui lui aurait été réclamée en échange de la validation du protocole.
 
Ces déclarations constituent le cœur de l’accusation qui sera examinée par la Haute Cour de justice.
 
Une avance présumée de 50 millions de FCFA
 
Lors de l’enquête préliminaire menée par la Division des investigations criminelles, Cheikh Guèye aurait affirmé avoir remis une première avance de 50 millions de FCFA en espèces à Ismaïla Madior Fall, dans le bureau de ce dernier.
 
La remise aurait eu lieu en présence de Mohamed Anas El Bachir Wane. Entendu par les enquêteurs, l’ancien directeur des Constructions aurait confirmé cette information, selon L’Observateur.
 
Il aurait notamment déclaré que l’ancien Garde des Sceaux avait rendu les 50 millions de FCFA à l’entrepreneur après le refus de celui-ci de remettre les 200 millions restants.
 
Cheikh Guèye aurait, pour sa part, expliqué son refus par les difficultés rencontrées pour obtenir le bail relatif au terrain qui devait lui revenir dans le cadre de l’accord.
 
L’entrepreneur également poursuivi
 
Le patron de TCS n’a pas seulement été entendu comme dénonciateur dans cette procédure. Il a également été placé en détention provisoire pour tentative de corruption, avant de bénéficier d’une liberté provisoire sous bracelet électronique.
 
Son implication judiciaire illustre la complexité du dossier : la Haute Cour devra examiner les circonstances de la négociation, les conditions de conclusion du protocole, les échanges entre les différentes parties et la réalité de la remise présumée d’argent.
 
Ismaïla Madior Fall rejette les accusations
 
Devant la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice, Ismaïla Madior Fall a contesté l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
 
L’ancien ministre soutient n’avoir reçu aucun centime dans cette opération. Il réfute également toute forme de corruption liée à l’assiette foncière destinée notamment au Tribunal de Guédiawaye.
Autres articles
Vendredi 17 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Macky Sall accueilli en héros : de l’aéroport au Palais, une foule en liesse pour l’ancien président

Macky Sall accueilli en héros : de l’aéroport au Palais, une foule en liesse pour l’ancien président - 18/07/2026

Tête-à-tête au Palais : Le PR Diomaye Faye et Macky Sall en toute intimité autour de la candidature à l’ONU, une rencontre symbolique au sommet de l’État

Tête-à-tête au Palais : Le PR Diomaye Faye et Macky Sall en toute intimité autour de la candidature à l’ONU, une rencontre symbolique au sommet de l’État - 17/07/2026

Prisons surpeuplées : Le ministre de la Justice Me Moussa Sarr demande aux procureurs de limiter les mandats de dépôt et exige un traitement plus rapide des dossiers

Prisons surpeuplées : Le ministre de la Justice Me Moussa Sarr demande aux procureurs de limiter les mandats de dépôt et exige un traitement plus rapide des dossiers - 17/07/2026

Audience avec le président Diomaye Faye: Macky Sall quitte le Palais sous les applaudissements des militants de l'APR

Audience avec le président Diomaye Faye: Macky Sall quitte le Palais sous les applaudissements des militants de l'APR - 17/07/2026

Macky Sall à Dakar: une liesse populaire à l'accueil le long de la route de l’Aéroport de Yoff

Macky Sall à Dakar: une liesse populaire à l'accueil le long de la route de l’Aéroport de Yoff - 17/07/2026

Retour de Macky Sall : des centaines de milliers de Sénégalais mobilisés pour accueillir l’ancien président

Retour de Macky Sall : des centaines de milliers de Sénégalais mobilisés pour accueillir l’ancien président - 17/07/2026

Palais de la République : Macky Sall accueilli par le président Bassirou Diomaye Faye

Palais de la République : Macky Sall accueilli par le président Bassirou Diomaye Faye - 17/07/2026

Vers un jumelage des élections législatives et locales? Bassirou Diomaye Faye aurait sollicité les sages avant une possible dissolution de l’Assemblée en fin novembre

Vers un jumelage des élections législatives et locales? Bassirou Diomaye Faye aurait sollicité les sages avant une possible dissolution de l’Assemblée en fin novembre - 17/07/2026

🔴 DIRECT – Aéroport LSS : arrivée de Macky Sall au Sénégal

🔴 DIRECT – Aéroport LSS : arrivée de Macky Sall au Sénégal - 17/07/2026

🔴 DIRECT – Palais de la République : Arrivée très attendue de Macky Sall

🔴 DIRECT – Palais de la République : Arrivée très attendue de Macky Sall - 17/07/2026

🔴 DIRECT / DUPLEX Aéroport LSS–Palais – Retour de Macky Sall au Sénégal

🔴 DIRECT / DUPLEX Aéroport LSS–Palais – Retour de Macky Sall au Sénégal - 17/07/2026

Meurtre du gérant d’une station à Touba : acquittés après trois ans de prison, les deux pompistes retrouvent la liberté

Meurtre du gérant d’une station à Touba : acquittés après trois ans de prison, les deux pompistes retrouvent la liberté - 17/07/2026

Présidence de la République : Pourquoi Bentaleb Sow a tourné le dos à Bassirou Diomaye Faye

Présidence de la République : Pourquoi Bentaleb Sow a tourné le dos à Bassirou Diomaye Faye - 17/07/2026

3FPT : Changement à la tête du Fonds, Babo Amadou Ba débarqué

3FPT : Changement à la tête du Fonds, Babo Amadou Ba débarqué - 16/07/2026

Port de Dakar : Waly Diouf Bodiang limogé ( Conseil des ministres)

Port de Dakar : Waly Diouf Bodiang limogé ( Conseil des ministres) - 16/07/2026

Les nominations en conseil des ministres du Jeudi 16 juillet 2026

Les nominations en conseil des ministres du Jeudi 16 juillet 2026 - 16/07/2026

LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 JUILLET 2026

LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 JUILLET 2026 - 16/07/2026

Magal 2026 / Le discours de Serigne Mountakha reparti entre «  berndé », spiritualité, hospitalité et mobilisation

Magal 2026 / Le discours de Serigne Mountakha reparti entre «  berndé », spiritualité, hospitalité et mobilisation - 16/07/2026

Médina Baye: Un homme d'une soixantaine d'années retrouvé mort dans sa chambre

Médina Baye: Un homme d'une soixantaine d'années retrouvé mort dans sa chambre - 16/07/2026

Rencontre Diomaye et Macky Sall : l’APR salue « la hauteur républicaine » du chef de l’État.

Rencontre Diomaye et Macky Sall : l’APR salue « la hauteur républicaine » du chef de l’État. - 16/07/2026

Cour des comptes : «Toutes les dispositions ont été prises pour que les rapports ne dorment pas dans les tiroirs » ( Abdoul Magib Guèye)

Cour des comptes : «Toutes les dispositions ont été prises pour que les rapports ne dorment pas dans les tiroirs » ( Abdoul Magib Guèye) - 16/07/2026

Crise du Riz local : 150 milliards FCFA immobilisés, l’État tente d’éviter l’asphyxie de toute une filière

Crise du Riz local : 150 milliards FCFA immobilisés, l’État tente d’éviter l’asphyxie de toute une filière - 16/07/2026

Recrutement d’un nouveau DG à l’ARTP : Vers un limogeage de Dahirou Thiam ?

Recrutement d’un nouveau DG à l’ARTP : Vers un limogeage de Dahirou Thiam ? - 16/07/2026

Visite de Macky Sall au Sénégal:

Visite de Macky Sall au Sénégal: " Il est citoyen de ce pays. Il a le droit d'entrer et de sortie du territoire"( Yankhoba Diémé, ministre des Forces armées). - 15/07/2026

TOUBA- Le Grand Magal célébré le dimanche 02 août prochain

TOUBA- Le Grand Magal célébré le dimanche 02 août prochain - 15/07/2026

Aminata, 14 ans, tuée à coup de pilon dans son sommeil : le beau-père accuse la mère d’avoir validé le crime…l’enquête dévoile un scénario d’une extrême cruauté

Aminata, 14 ans, tuée à coup de pilon dans son sommeil : le beau-père accuse la mère d’avoir validé le crime…l’enquête dévoile un scénario d’une extrême cruauté - 15/07/2026

[ Reportage] Forte chaleur à Dakar : les ateliers de réparation de ventilateurs pris d'assaut

[ Reportage] Forte chaleur à Dakar : les ateliers de réparation de ventilateurs pris d'assaut - 15/07/2026

Senelec : comment une erreur d’appréciation financière a failli précipiter une crise nationale de l’électricité

Senelec : comment une erreur d’appréciation financière a failli précipiter une crise nationale de l’électricité - 15/07/2026

Nationalisation des ICS : Oumar Rémy Touré, DG de l’Aprosi démonte les rumeurs et précise la stratégie de l’État

Nationalisation des ICS : Oumar Rémy Touré, DG de l’Aprosi démonte les rumeurs et précise la stratégie de l’État - 15/07/2026

Assemblée nationale : le Bureau encore reporté, une session extraordinaire se dessine autour de plusieurs textes sensibles

Assemblée nationale : le Bureau encore reporté, une session extraordinaire se dessine autour de plusieurs textes sensibles - 15/07/2026

RSS Syndication