Hydraulique rurale : Le ministre Serigne Mbaye Thiam revient sur les réformes de l’État

La question du ravitaillement en eau des zones reculées du pays demeure essentielle pour l’Etat du Sénégal. Dans plusieurs régions du Sénégal les équipements et ouvrages sont déployés par les services de l’État pour une bonne alimentation en eau potable.







Des explications plus approfondies ont été apportées par le ministre de l’eau et de l’assainissement lors de la séance plénière à l’assemblée nationale sur les questions orales aux membres du gouvernement. Le député Yoro Sow a interpellé le ministre Serigne Mbaye Thiam sur ces réformes et les résultats qui ont été déjà notés.