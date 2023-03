Hospitalisation de Ousmane Sonko : « sa langue et sa libido sont la cause de tout ce qui lui arrive. » (Marième Babou Thiam, APR).

Commentant les manifestations qui ont troublé ces derniers jours, Dakar et certaines localités du pays, la responsable politique de l’APR, Marième Thiam Babou place au centre de ces perturbations, le leader du Pastef, Ousmane Sonko.

Pour elle, l’opposant a été sécurisé au vu de tout ce qui est advenu lors de son déplacement, jeudi, au palais de justice.

« Sa langue et sa libido sont la cause de tout ce qui lui arrive », a confié Marième Thiam Babou qui était dans les locaux de Dakaractu. Sur son état de santé jugé précaire par le parti Pastef, la responsable politique croit plus à une manipulation de l’opposition afin de trouver à celui-ci, une issue vers l’extérieur.

Marième Thiam Babou s’en est également pris à certains responsables politiques de la mouvance qu’elle qualifie d’opposants farouches au président Macky Sall et dont le but n’est autre que de voir le président de la République échouer dans sa mission.



« Nous sommes arrivés à un stade où, tous ceux qui ont bénéficié des largesses du président doivent sortir et défendre courageusement le régime ou quitter le navire de la façon la plus digne », a-t-elle souligné. La républicaine croit, toutefois, à un dialogue entre pouvoir et opposition mais que celui-ci devrait d’abord reposer sur l’acceptation de l’autorité de l’État par le camp d’en face.