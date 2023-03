Horticulture : 1 milliard 200 millions injectés dans la filière mangue pour lutter contre les mouches blanches .

Une rencontre qui a servi de cadre d'échanges et de propositions de solution pour adopter le programme de lutte contre ces insectes qui ont sévèrement fait chuter le taux de production de la mangue au Sénégal comme dans tout l'espace de la Cedeao. Ainsi, un budget d'un milliard 200 millions a été mis en place par le ministre Aly Ngouille Ndiaye qui a sollicité des acteurs du secteur une contribution de 15 f pour ce qui est des exportations, soit une contribution de 300 millions sur le budget de la part des producteurs.



Il a été notée une baisse des exportations de la mangue qui était de 20.000 tonnes en 2019, et qui est passée à 16.000 tonnes en 2022, selon le directeur de cabinet du ministère de l'agriculture, Moussa Sow. "D'où la nécessité à ce que les acteurs puissent se regrouper et participer à cette lutte. Pour ramener les exportations là où elles étaient, il est normal, aujourd'hui qu'on prenne très au sérieux cette attaque des mouches contre la mangue et qu'on puisse avoir une vraie stratégie de lutte concertée avec les acteurs", a martelé Moussa Sow.



Les acteurs du secteur ont tous salué ce programme de lutte contre ces mouches de fruits qui sont une réelle menace contre le secteur depuis longtemps. En outre, la question des prix de la mangue au producteur par les exportateurs, qui est leur véritable problème a été également abordé au cours de la rencontre. Ce qui constitue un véritable problème dans le secteur, selon Cheikh Ngane, président de la coopérative fédérative des acteurs de l'horticulture du Sénégal...

Dans le cadre de la lutte contre la mouche blanche ou mouche des fruits, le ministre de l'agriculture a rencontré les acteurs de la filière mangue, ce vendredi24 Mars à Diamniadio.